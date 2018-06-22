Футбольный клуб «Кубань» сменил название на «Урожай»
Футбольный клуб «Кубань» из Краснодарского края сменил название на «Урожай», сообщает ТАСС.
«Сегодня «Урожай» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС). В сезоне-2018/19 клуб будет участвовать в ПФЛ.
В ближайшее время будет объявлен состав команды, тренерский и административный штаб. Сейчас разрабатывается символика клуба», — заявил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.
Ранее сообщалось, что команда получит название «Екатеринодар».