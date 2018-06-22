Хоккеист «Салавата Юлаева» женится на сексуальной российской гимнастке

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Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Дмитрий Кугрышев сделал предложение известной российской гимнастке Яне Кудрявцевой, сообщает «Советский спорт».

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике согласилась выйти замуж за хоккеиста.

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«Да. Дима, я тебя люблю», — написала спортсменка под фотографией с кольцом, которую выложила в свой аккаунт в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Кугрышев перешел из омского «Авангарда» в уфимский «Салава Юлаев».