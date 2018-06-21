Карякин занимает второе место после шести туров на шахматном турнире в Париже

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин находится на втором месте в турнирной таблице после шести туров на этапе Гран-тура в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на второе место с россиянином делит представитель Армении Левон Аронян.

Лидером таблицы является американец Уэсли Со, который в четвертом туре одержал победу над Карякиным.

Ранее Карякин подвернул ногу во время игры в баскетбол в перерыве между партиями на этапе Grand Chess Tour по быстрым шахматам в бельгийском Левене.