Карякин занимает второе место после шести туров на шахматном турнире в Париже
Российский гроссмейстер Сергей Карякин находится на втором месте в турнирной таблице после шести туров на этапе Гран-тура в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на второе место с россиянином делит представитель Армении Левон Аронян.
Лидером таблицы является американец Уэсли Со, который в четвертом туре одержал победу над Карякиным.
Ранее Карякин подвернул ногу во время игры в баскетбол в перерыве между партиями на этапе Grand Chess Tour по быстрым шахматам в бельгийском Левене.