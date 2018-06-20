Российские шпажисты завоевали золото на чемпионате Европы в Сербии

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Сборная России выиграла золото и серебро в командных турнирах на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в сербском Нови-Саде. Об этом сообщает ТАСС.

Мужская сборная России, которую представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков, обыграла французскую команду со счетом 45:34.

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Россиянки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Светлана Трипапина остановились в шаге от победы, проиграв в финале представительницам Италии со счетом 40:41.

Ранее российская шпажистка Виолетта Колобова стала бронзовым призером личного турнира чемпионата Европы по фехтованию в Сербии.