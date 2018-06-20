ФСБ рассекретила дело братьев Старостиных

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ФСБ частично рассекретила дело основателя московского «Спартака» Николая Старостина и трех его братьев Андрея, Александра и Петра, сообщает «Коммерсантъ».

Старостины обвинялись в создании террористической группы и покушении на лидера СССР Иосифа Сталина.

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Историк и сотрудник международного «Мемориала» Сергей Бондаренко, которому ФСБ выдало два тома из архива по делу Старостиных, назвал причину обвинений.

Отмечается, что первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев, который являлся близким другом братьев, вызвал недовольство Сталина своим ответом на вопрос о наличии врагов народа в комсомоле, из-за чего на них начались гонения со стороны советского лидера.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о своем отношении к политике Сталина.