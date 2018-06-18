Нурмагомедов пообещал фанатам уничтожить Макгрегора

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пообещал фанатам уничтожить ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

«Я хочу драться с Макгрегором, болельщики тоже очень ждут этого поединка. Надеюсь, что и он сам хочет этого боя. Он много чего говорил, но почему-то как только дело дошло до реальных переговоров, он сразу же замолчал. В каком раунде я смогу нокаутировать Макгрегора? Я собираюсь уничтожить его, но в каком раунде завершится бой — сложно сказать», — цитирует Нурмагомедова haqqin.az.

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Российский боец смешанного стиля одержал 26 побед в своей профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что рестлер Брок Леснар может вернуться в UFC.