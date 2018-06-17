Мутко: футболисты сборной России чувствуют себя спокойнее после победы

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Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подготовке национальной сборной по футболу к матчу с Египтом. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте не будем говорить о травле сборной или главного тренера. Есть болельщики, и это миллионы людей, и есть другие люди, у которых есть возможность что-то писать, говорить», — сказал Мутко.

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Функционер также отметил, что после победы над командой Саудовской Аравии футболистам гораздо легче готовиться к матчу с Египтом.

Ранее капитан сборной Египта по футболу Ахмед Фатхи получил повреждение на тренировке перед матчем чемпионата мира — 2018 с командой России.