Мутко: футболисты сборной России чувствуют себя спокойнее после победы
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подготовке национальной сборной по футболу к матчу с Египтом. Об этом сообщает ТАСС.
«Давайте не будем говорить о травле сборной или главного тренера. Есть болельщики, и это миллионы людей, и есть другие люди, у которых есть возможность что-то писать, говорить», — сказал Мутко.
Реклама
Функционер также отметил, что после победы над командой Саудовской Аравии футболистам гораздо легче готовиться к матчу с Египтом.
Ранее капитан сборной Египта по футболу Ахмед Фатхи получил повреждение на тренировке перед матчем чемпионата мира — 2018 с командой России.