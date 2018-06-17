Запасные игроки сборной Франции проведут матч с молодежной командой «Спартака»
Запасные игроки сборной Франции по футболу, которые не сыграли в первом матче группового этапа на чемпионате мира — 2018, проведут контрольную встречу с молодежной командой «Спартака» (U19), сообщает «Советский спорт».
По информации beIN Sports, с молодежным «Спартаком» сыграют следующие футболисты: вратари Стив Манданда и Альфонс Ареола, защитники Адиль Рами, Преснел Кимпембе, Бенжамен Менди и Джибриль Сидибе, полузащитники Стивен Н'Зонзи, Тома Лемар и Флорьян Товен.