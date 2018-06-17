Клуб НХЛ отстранил помощника генменеджера после обвинений в домогательствах
Помощник генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Рэнди Ли уволен со своего поста из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщает ТАСС.
«Наш клуб всегда будет поддерживать самые высокие стандарты поведения членов тренерского штаба, игроков и сотрудников. Домогательства в любой форме неприемлемы, неважно, происходит это на работе или вне ее», — говорится в заявлении генменеджера клуба Пьера Дориона.
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Ли предъявлены обвинения в домогательствах к 19-летнему водителю.
Ранее сообщалось, что Государственный департамент США пугает американских болельщиков терактами и домогательствами в России.