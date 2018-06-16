Стала известна дата возможного восстановления РУСАДА

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Заседание Всемирного антидопингового агентства (WADA) прошло 14 июня в Монреале, сообщает «Весь спорт».

Пресс-служба организации отмечает, что на заседании рассматривался вопрос о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах

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«Комитет по соответствию кодексу WADA оценивает текущую ситуацию и готовит свои рекомендации исполкому. Но какие именно это оценки и рекомендации, мы не имеем права сообщать до рассмотрения их исполкомом WADA», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Следующее заседание исполкома WADA пройдет 20 сентября на Сейшельских островах.

17 мая 2018 года WADA не изменило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), работа которого была приостановлена в 2015 году из-за несоответствия кодексу организации.

Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев ответил на вопрос, может ли организация быть восстановлена в своих правах в 2018 году.