Стала известна дата возможного восстановления РУСАДА
Заседание Всемирного антидопингового агентства (WADA) прошло 14 июня в Монреале, сообщает «Весь спорт».
Пресс-служба организации отмечает, что на заседании рассматривался вопрос о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах
«Комитет по соответствию кодексу WADA оценивает текущую ситуацию и готовит свои рекомендации исполкому. Но какие именно это оценки и рекомендации, мы не имеем права сообщать до рассмотрения их исполкомом WADA», — говорится в заявлении пресс-службы организации.
Следующее заседание исполкома WADA пройдет 20 сентября на Сейшельских островах.
17 мая 2018 года WADA не изменило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), работа которого была приостановлена в 2015 году из-за несоответствия кодексу организации.
Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев ответил на вопрос, может ли организация быть восстановлена в своих правах в 2018 году.