Председатель Комитета Госдумы Дегтярев: трансляции ЧМ-2018 порадовали украинцев

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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что трансляции матчей чемпионата мира в России порадовали украинцев, передает «Спорт-Экспресс».

«Уверен, что вынужденные трансляции матчей мундиаля в России порадовали украинцев. Все любят яркий футбол лучших команд мира и, вероятно, устали от антироссийской пропаганды», — сказал чиновник.

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Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что Украина намерена испортить чемпионат мира по футболу в России.