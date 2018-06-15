Экс-форвард сборной СССР сравнил Саудовскую Аравию с «Факелом» и колхозом

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Бывший нападающий сборной СССР по футболу Сергей Андреев прокомментировал победу национальной команды России над сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018, передает «СЭ».

Подопечные Станислава Черчесова одержали победу в стартовой игре мундиаля со счетом 5:0.

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«До матча я не мог поверить, что мы забьем аж пять голов. Но когда увидел, что из себя представляют гости… До счета 2:0 думал, что это команда уровня «Тамбова», «Балтики» и так далее.

Мне кажется, даже «Факел», который по спортивному принципу покинул Футбольную национальную лигу (ФНЛ), справился бы с Аравией. Ну просто колхоз! — сказал Андреев.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке гордятся автором первого гола чемпионата мира — 2018.