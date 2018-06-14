Экс-глава ФИФА не видит смысла в бойкоте ЧМ-2018 в России

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал решение членов правительства ряда государств отказаться от визита в Россию на чемпионат мира — 2018.

«Я не уверен, что они действительно осуществят свои угрозы. Если сборная Англии будет выступать удачно и выйдет в четвертьфинал или финал, то в Лондоне кто-нибудь обязательно скажет: «Надо ехать!» Решение бойкотировать чемпионат продиктовано геополитической ситуацией», — цитирует Блаттера RT.

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По словам экс-главы ФИФА, Россия является одной из главных стран мира, а проведение мирового первенства усилит ее статус.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил мнение, что ФИФА и правительство России сделали все, чтобы избежать бойкота чемпионата мира — 2018 со стороны глав иностранных государств.