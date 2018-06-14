Песков о сексе с иностранцами во время ЧМ-2018: женщины сами разберутся

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами решат, как им общаться с болельщиками из других стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала жительниц России не вступать в интимные связи с гражданами других стран.

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«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире», — сказал Песков.

Он также обратил внимание на нижнюю строчку паспорта болельщика «нет расизму», которая характеризует атмосферу праздника в России и отношение к ним россиян.

Ранее в Госдуме призвали не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018.