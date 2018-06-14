Заключенные аргентинцы начали голодать ради просмотра матчей ЧМ-2018

В Аргентине заключенные тюрьмы города Пуэрто-Мадрин объявили голодовку ради того, чтобы им разрешили смотреть матчи чемпионата мира по футболу 2018, сообщает «Советский спорт».

По информации Publimetro,в тюрьме в течение трех дней сломан телевизионный кабель, который работники тюрьмы чинить отказываются.

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«Мы приняли решение не принимать питание в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему», — заявили заключенные в своем протесте.

В городском суде данное заявление рассматривать не стали.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.