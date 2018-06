Овечкин сбрил бороду и продаст бритвенный станок на аукционе

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сбрил бороду, которую отращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает ТАСС.

В твиттере россиянин добавил, что бритвенный станок будет продан на благотворительном аукционе, а деньги будут направлены организации, которая занимается поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями.

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найтс» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.

Ранее сообщалось, что Овечкин не приедет на открытие чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

my playoff beard is gone thx to my friends @Gillette On Demand for the gr8 shave today!!!! feels awesome to #breakthebeard! soon we will make news on charity auction for the razors #gillettepartner pic.twitter.com/NsFODNfPxe