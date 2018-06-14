Ученые предсказали победителя чемпионата мира

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Ученые из университетов Германии и Бельгии предсказали победителя чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает газета «Известия».

По информации сайта ArXiv, после математических расчетов главными претендентами на победу оказались Испания (17,8%) и Германия (17,1%), а замыкает тройку Бразилия (12,3%).

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Отмечается, что ученые совместили метод ранжирования с алгоритмом random forest. В ходе расчетов были проанализировали 100 тыс. различных возможных вариантов развития событий. Также при вычислениях учитывались ВВП стран-участниц, их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов и другое.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее эрмитажный кот предсказал победу России в первом матче мирового первенства.