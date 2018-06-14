Карякин получил травму на шахматном турнире

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Российский шахматист Сергей Карякин подвернул ногу во время игры в баскетбол, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел в перерыве между партиями на этапе Grand Chess Tour по быстрым шахматам в бельгийском Лёвене.

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«На этот раз баскетбол оказался не столь успешен. У меня такое чувство, что кое-кто из шахматистов решил наказать меня за одну из сегодняшних ничьих», — подписал Карякин в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Карякин проиграл американцу Хикару Накамуре в матче восьмого шахматного супертурнира, который прохошел в норвежском Ставангере.