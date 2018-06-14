Роналду оценил шансы Салаха на завоевание «Золотого мяча»

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о шансах форварда команды Египта Мохамеда Салаха на завоевание награды «Золотой мяч», сообщает «Советский спорт».

«Салах стал одним из главных открытий года. Надеюсь, травма, полученная им в финале Лиги чемпионов, не заставит его сдаться перед чемпионатом мира. Многие говорят, что за «Золотой мяч» можем бороться только мы с Лионелем Месси, но я считаю, что есть другие игроки, которые способны поучаствовать в борьбе за трофей. Салах, безусловно, один из них», — цитирует Роналду Goal.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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