В Госдуме призвали не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018

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В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

По словам главы семейного комитета Тамары Плетневой, эта ситуация может поспособствовать увеличению числа матерей-одиночек.

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«Эти детишки страдают, такое происходит еще со времен советской власти. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила Плетнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чемпионат мира — 2018 стартует 14 июня. В матче открытия на «Лужниках» сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Ранее английские футболисты получили традиционные российские подарки перед тренировкой.