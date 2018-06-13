ФИФА заработает рекордную сумму на ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) заработает рекордные $6,1 млрд на чемпионате мира — 2018 в России, сообщает ТАСС.

По информации The New York Times, спонсорские соглашения и продажи прав на телетрансляции помогут организации заработать на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

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Отмечается, что на чемпионате мира — 2014, который прошел в Бразилии, ФИФА заработала на $1,3 млрд меньше, чем на предстоящем мундиале в России.

Такой рост прибыли объясняется увеличением количества спонсорских сделок организации с китайскими компаниями.

Ранее британские СМИ отметили плюсы проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в России.