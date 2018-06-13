18-летняя бельгийка выиграла титул «Мисс мундиаль — 2018»
В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Сanalc.be, титул «Мисс мундиаль» выиграла 18-летняя представительница Бельгии Зоэ Брунет.
«Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира», — сказала девушка после победы.
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Конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно правилам, представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны помимо наличия привлекательной внешности неплохо разбираться в футболе.
На групповом этапе чемпионата мира — 2018 Бельгия сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.
Ранее наставник сборной Мексики отказался разговаривать про оргию.