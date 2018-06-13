Жена хоккеиста «Оттавы» обвинила подругу его одноклубника в смерти ребенка

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Супруга капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Эрика Карлссона подала в суд на подругу его одноклубника Майка Хоффмана, сообщает ТАСС.

По информации CBC, Мелинда Карлссон обвинила Монику Кэрик в том, что та якобы желала смерти ее ребенку, когда она была беременна. А также хотела, чтобы ее мужу «кто-нибудь сломал ногу». По ее словам, Кэрик опубликовала в социальных сетях более тысячи негативных комментариев о чете Карлссон.

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Сообщается, что в мае Карлссон подала иск в суд канадской столицы на Кэрик. Пока правоохранительные органы не нашли явных доказательств того, в чем Мелинда Карлссон обвиняет Монику Кэрик.

В марте этого года Мелинда Карлссон потеряла ребенка за месяц до его рождения.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч фанатов «Вашингтона» вышли на парад в честь победы в Кубке Стэнли.