Сборная Саудовской Аравии прибыла на матч открытия ЧМ-2018 против команды России
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Сборная Саудовской Аравии прибыла в Москву на матч открытия чемпионата мира по футболу против команды России, сообщает ТАСС.
Как отмечает пресс-служба аэропорта Внуково, азиатская национальная команда прилетела из Санкт- Петербурга, где сборная базируется во время чемпионата мира.
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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии пройдет 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о наследии чемпионата мира 2018 года в России.