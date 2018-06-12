Игрок сборной Англии высказался о безопасности на чемпионате мира в России

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Защитник сборной Англии по футболу Эшли Янг поделился мнением о мерах безопасности на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

«У меня нет совершенно никаких опасений. Моя семья собирается приехать сюда. В Футбольной ассоциации Англии (FA) нам рассказали обо всех мерах безопасности, и я уверен в них, поэтому вместе с семьей приехал в Россию», — цитирует Янга Daily Mail.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось, что сборная Англии по футболу прибыла в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года.