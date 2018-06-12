Британский боксер завершил карьеру в третий раз за последние семь лет

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Британский боксер Дэвид Хэй в третий раз за последние семь лет объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает ТАСС.

«Сегодня я объявляю о завершении карьеры профессионального боксера. Спасибо боксу за то, что я смог воплотить в жизнь свою детскую мечту, мечту моего отца Дерона, именно он отвел меня, десятилетнего мальчика в боксерский зал. Теперь я готов перевернуть эту главу моей жизни. Но это не конец моей истории, это начало чего-то нового», — заявил спортсмен на официальном сайте Hayemaker.com.

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Хэй объявлял о завершении карьеры в 2011 и 2013 годах.

Ранее сообщалось, что американский боксер Деонтей Уайлдер согласился на проведение боя с британцем Энтони Джошуа.