Дочь известного горнолыжника утонула в бассейне
У американского горнолыжника Боде Миллера скончалась 19-месячная дочь, сообщает «Советский спорт».
По данным AP, Эмелин Миллер утонула в бассейне. Девочка скончалась в госпитале после того, как врачи безуспешно пытались спасти ее жизнь.
Эту информацию подтвердил спортсмен, выложивший фотографию дочери в своем аккаунте в инстаграме.
«Мы опустошены. Наша девочка, Эмми, скончалась вчера. Ее любовь, ее свет, ее дух никогда не будут забыты. Наша семья почтительно просит уважать нашу частную жизнь в это болезненное время», — написал Миллер.
Отмечается, что полиция проведет расследование по поводу обстоятельств трагедии.
40-летний Боде Миллер является четырехкратным чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что умерла 19-кратная победительница турниров «Большого шлема».
We are beyond devastated. Our baby girl, Emmy, passed away yesterday. Never in a million years did we think we would experience a pain like this. Her love, her light, her spirit will never be forgotten. Our little girl loved life and lived it to it's fullest everyday. Our family respectfully requests privacy during this painful time.