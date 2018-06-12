Дочь известного горнолыжника утонула в бассейне

У американского горнолыжника Боде Миллера скончалась 19-месячная дочь, сообщает «Советский спорт».

По данным AP, Эмелин Миллер утонула в бассейне. Девочка скончалась в госпитале после того, как врачи безуспешно пытались спасти ее жизнь.

Эту информацию подтвердил спортсмен, выложивший фотографию дочери в своем аккаунте в инстаграме.

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«Мы опустошены. Наша девочка, Эмми, скончалась вчера. Ее любовь, ее свет, ее дух никогда не будут забыты. Наша семья почтительно просит уважать нашу частную жизнь в это болезненное время», — написал Миллер.

Отмечается, что полиция проведет расследование по поводу обстоятельств трагедии.

40-летний Боде Миллер является четырехкратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что умерла 19-кратная победительница турниров «Большого шлема».