Тренер Серены Уильямс: сняться перед матчем с Шараповой было прекрасной идеей

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Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал о решении своей подопечной сняться с »Ролан Гаррос» перед поединком с россиянкой Марией Шараповой. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Сняться с матча с Шараповой было прекрасной идеей Серены. Она не могла подавать. Ей было бы сложно победить без подачи. Также она рисковала получить разрыв мышцы», — заявил тренер.

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Муратоглу также отметил, что Уильямс набирает форму и возвращается к прежнему уровню игры.

Ранее сообщалось, что Уильямс успеет восстановиться к Уимблдону.