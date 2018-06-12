Голкипер «Барселоны» выразил намерение покинуть клуб
Вратарь каталонской «Барселоны» Яспер Силлессен выразил намерение покинуть команду, сообщает «Советский спорт».
По информации RAC1, голландский голкипер заявил своим друзьям, что не хочет продолжать карьеру в клубе. Причиной такого решения стала нехватка игровой практики, так как в испанском клубе 29-летний футболист находится в резервном составе.
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Отмечается, что отступные игрока составят €40 миллионов.
Ранее нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси рассказал о возможном завершении карьеры в составе национальной команды.