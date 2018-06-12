Голкипер «Барселоны» выразил намерение покинуть клуб

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Вратарь каталонской «Барселоны» Яспер Силлессен выразил намерение покинуть команду, сообщает «Советский спорт».

По информации RAC1, голландский голкипер заявил своим друзьям, что не хочет продолжать карьеру в клубе. Причиной такого решения стала нехватка игровой практики, так как в испанском клубе 29-летний футболист находится в резервном составе.

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Отмечается, что отступные игрока составят €40 миллионов.

Ранее нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси рассказал о возможном завершении карьеры в составе национальной команды.