Чемпион НБА приехал в Сингапур на встречу Трампа с Ким Чен Ыном
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Деннис Родман приехал в Сингапур на встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.
Как передает New York Post, Родман может принять неформальное участие в переговорах двух глав государств.
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«Государства положительно относятся к присутствию послов доброй воли. Родман прекрасно подходит на эту роль», — заявил источник американской газеты.
Бывший баскетболист является частым гостем в КНДР.
Ранее бывшая звезда НБА Родман одобрил встречу Трампа с Ким Чен Ыном.