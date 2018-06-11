Чемпион НБА приехал в Сингапур на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Деннис Родман приехал в Сингапур на встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

Как передает New York Post, Родман может принять неформальное участие в переговорах двух глав государств.

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«Государства положительно относятся к присутствию послов доброй воли. Родман прекрасно подходит на эту роль», — заявил источник американской газеты.

Бывший баскетболист является частым гостем в КНДР.

Ранее бывшая звезда НБА Родман одобрил встречу Трампа с Ким Чен Ыном.