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Сборная Швейцарии прибыла в Самару на чемпионат мира по футболу, сообщает ТАСС.

По ходу турнира швейцарцы будут жить и тренироваться в Тольятти. В составе национальной команды прибыл и бывший хавбек московского ЦСКА Стивен Цубер, который сейчас выступает за немецкий «Хоффенхайм».

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Сборная Швейцарии сразится с командами Коста-Рики, Бразилии и Сербии.

Ранее панамский футболист продемонстрировал свою форму, ответив на вопрос о весе.