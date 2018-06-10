Российский форвард с двумя голами за сезон заказал на свадьбу Урганта и Меладзе

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Нападающий «СКА-Хабаровск» Максим Канунников сыграл свадьбу, сообщает «Советский спорт».

Мероприятие прошло усадьбе Марьино в Ленинградской области. Отмечается, что вел свадьбу известный телеведущий Иван Ургант, стоимость услуг которого составляет около €50 тысяч. Также форвард заказал услуги певца Валерия Меладзе, которые стоят €80-100 тысяч.

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Фотографии молодожены разместили в своих аккаунтах в инстаграме.

26-летний Канунников во второй части завершившегося сезона-2017/18 выступал за хабаровский СКА, в составе которого ни разу не отличился результативными действиями. СКА по итогам сезона вылетел из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

До перехода в СКА форвард играл за казанский «Рубин», за который забил два мяча в прошедшем сезоне.

1 июня футболист может стать свободным агентом, поскольку его контракт с хабаровчанами истекает.

Ранее агент прокомментировал интерес «Спартака» к хорватскому защитнику.