Отец Овечкина: мой сын и Олимпиаду тоже выиграет

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Отец российского нападающего и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил выразил мнение, что его сын после завоевания Кубка Стэнли может рассчитывать на победу в Олимпийских играх в составе сборной России по хоккею

«В 2022 году ему будет 35 с половиной… Выиграют, и Олимпийские игры тоже выиграют. Все нормально будет, не сломается. Он уже все это прошел, он уже профессионал», — цитирует Михаила Овечкина «Чемпионат.com».

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найт» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.