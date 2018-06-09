Карпин поддержал акцию «Усы надежды»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Российский специалист отпустил для этого усы.
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«Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу!» — написал Карпин под фотографией, которую выложил на свою официальную страницу в инстаграме.
Акция «Усы надежды» была запущена в программе «Вечерний Ургант».
Также во флешмобе приняли участие Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков.
Ранее Карпин пожаловался подписчику на нехватку денег.