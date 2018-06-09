Карпин поддержал акцию «Усы надежды»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/918/10802918/RIAN_02935268.HR.ru-pic905-895x505-29614.jpg">

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Российский специалист отпустил для этого усы.

Реклама

«Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу!» — написал Карпин под фотографией, которую выложил на свою официальную страницу в инстаграме.

Акция «Усы надежды» была запущена в программе «Вечерний Ургант».

Также во флешмобе приняли участие Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков.

Ранее Карпин пожаловался подписчику на нехватку денег.