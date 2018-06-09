Португальцы отказались общаться с болельщиками в России

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Национальная сборная Португалии по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира — 2018, сообщает ТАСС.

В аэропорту Жуковский действующих победителей чемпионата Европы встретили около 50 человек. Несмотря на ажиотаж, который был вызван появлением нападающего Криштиану Роналду, игроки и тренерский состав не остановились для раздачи автографов и общения с поклонниками, а сразу отправились в автобус.

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Португальская команда будет жить и тренироваться во время турнира на базе «Сатурна» в подмосковном Кратове.

На групповом этапе мирового первенства португальцы встретятся с командами Испании, Марокко и Ирана.

Ранее сообщалось, что Роналду заплатит до €20 млн налоговой службе Испании.