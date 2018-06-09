В Великобритании составили рейтинг городов-участников ЧМ-2018
Великобританский портал Independent составил рейтинг городов-участников чемпионата мира в России, сообщает «Советский спорт».
Больше всего британским журналистам понравился Санкт-Петербург.
«Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира — 2018 и самого впечатляющего», — отмечается в статье издания.
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Полностью рейтинг городов выглядит следующим образом:
1. Санкт-Петербург
2. Москва
3. Сочи
4. Нижний Новгород
5. Калининград
6. Екатеринбург
7. Волгоград
8. Казань
9. Ростов-на-Дону
10. Самара
11. Саранск