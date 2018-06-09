В Великобритании составили рейтинг городов-участников ЧМ-2018

Великобританский портал Independent составил рейтинг городов-участников чемпионата мира в России, сообщает «Советский спорт».

Больше всего британским журналистам понравился Санкт-Петербург.

«Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира — 2018 и самого впечатляющего», — отмечается в статье издания.

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Полностью рейтинг городов выглядит следующим образом:

1. Санкт-Петербург

2. Москва

3. Сочи

4. Нижний Новгород

5. Калининград

6. Екатеринбург

7. Волгоград

8. Казань

9. Ростов-на-Дону

10. Самара

11. Саранск