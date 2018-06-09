Мать хоккеиста Овечкина жестко ответила критикам ее сына

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Мать форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна Овечкина жестко ответила критикам его сына, передает «Чемпионат.com»

«Я очень горжусь ребятами — Овечкиным, Евгением Кузнецовым. В особенности своим сыном. Ребята здесь защищают честь нашей страны. Ими нужно гордиться, а не обливать грязью. Моего сына многие обливают, критикуют его. Так вот пускай они закроют рты, Овечкин прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей!», — заявила мать хоккеиста.

Ранее экс-тренер нижегородского «Торпедо» отметил вклад вратаря «Вашингтона» в победу в Кубке Стэнли.