Мать хоккеиста Овечкина жестко ответила критикам ее сына
Мать форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна Овечкина жестко ответила критикам его сына, передает «Чемпионат.com»
«Я очень горжусь ребятами — Овечкиным, Евгением Кузнецовым. В особенности своим сыном. Ребята здесь защищают честь нашей страны. Ими нужно гордиться, а не обливать грязью. Моего сына многие обливают, критикуют его. Так вот пускай они закроют рты, Овечкин прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей!», — заявила мать хоккеиста.
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