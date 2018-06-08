ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» и вышел в финал Единой лиги ВТБ, сообщает «Советский спорт».
Встреча полуфинала «Финала четырех», которая прошла в Москве, завершилась со счетом 84:67 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча в составе победителей признан защитник Серхио Родригес, набравший 21 очко.
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У «Зенита» 16 очков на счету защитника Демонте Харпера.
Баскетбол. Единая лига ВТБ
ЦСКА (Москва, Россия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 84 : 67 (14:10, 30:20, 19:11, 21:26