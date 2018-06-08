Овечкин привезет в Россию Кубок Стэнли

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию, сообщает РБК.

«Обязательно привезет Кубок Стэнли, и все порадуются за Сашу вместе с ним», — сказала мать хоккеиста Татьяна Овечкина.

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Эту информацию подтвердил и агент хоккеиста Глеб Чистяков.

«Конечно, Саша планирует привезти Кубок в Россию. Тем более когда есть возможность привезти награду в свою страну. Это долгожданная победа. Овечкин заслужил Кубок Стэнли — много трудился, и победа полностью заслуженная», — заявил агент хоккеиста.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Овечкин играл в нагруднике с эмблемой «Локомотива» во время финальной серии.