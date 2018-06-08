Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по голам в розыгрыше плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей голами отметились Якуб Врана, которому ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер.
Заброшенная шайба Овечкина стала для российского форварда 15-й в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, капитан столичной команды установил рекорд клуба по количеству голов в плей-офф. Ранее это достижение принадлежало Джону Дрюсу, который в 1990 году забросил 14 шайб в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.