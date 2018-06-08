Форвард «Вашингтона» Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей голами отметились Якуб Врана, которому ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лучшим бомбардиром стал Кузнецов, который в 24 играх забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач, всего набрав 32 очка.

Таким образом, 26-летний нападающий стал третьим в истории розыгрышей Кубка Стэнли российским хоккеистом, который по итогам плей-офф набрал больше всех баллов, и встал в один ряд с Сергеем Федоровым и Евгением Малкиным. Кроме того, Кузнецов впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли.