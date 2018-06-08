В столице США начались стихийные празднования победы Овечкина в финале Кубка Стэнли

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В Вашингтоне начались стихийные празднования по случаю победы «Вашингтон Кэпиталз» в финальной серии Кубка Стэнли, сообщает The Washington Post.

В столице США множество болельщиков стали отмечать первую победу в истории «Кэпиталз» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:3 и стал обладателем трофея.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.