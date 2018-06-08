В столице США начались стихийные празднования победы Овечкина в финале Кубка Стэнли
В Вашингтоне начались стихийные празднования по случаю победы «Вашингтон Кэпиталз» в финальной серии Кубка Стэнли, сообщает The Washington Post.
В столице США множество болельщиков стали отмечать первую победу в истории «Кэпиталз» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Реклама
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:3 и стал обладателем трофея.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
MAYHEM!!! #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/jjpzFZqXgZ— Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.