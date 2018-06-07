Сборная Англии победила команду Коста-Рики перед ЧМ-2018
Сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Коста-Рики в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан, сообщает ТАСС.
В составе победителей забитыми мячами отметились нападающие Маркус Рашфорд и Дэнни Уэлбек.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Для сборной Англии это был последний контрольный матч перед чемпионатом мира — 2018, который пройдет в России.
На мировом первенстве англичане сыграют в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса. Сборная Коста-Рики также выступит на мундиале, где в группе Е ей будут противостоять Бразилия, Швейцария и Сербия
Товарищеский матч
Англия — Коста-Рика — 2:0
Голы: 1:0 — Рэшфорд — 13, 2:0 — Уэлбек — 76