В «Спартаке» произошли большие изменения в тренерском штабе
В тренерский штаб московского «Спартака» вошли испанские специалисты Рауль Руис Гонсалес Рианчо и Висенте Гомес Фернандес. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с тренерами подписан контракт сроком на один сезон.
Рианчо известен по своей работе в казанском «Рубине» и киевском «Динамо». Летом 2016 года он вошел в тренерский штаб сборной Украины.
Гомес в прошлом сезоне являлся помощником тренера был помощником тренера «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, наставником которого был Сергей Ребров.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе своего помощника по тренерскому штабу Рианчо из национальной команды.
⚡️⚡️⚡️ Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб #Спартак'а— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 июня 2018 г.
Испанские специалисты будут помогать Массимо Каррере. Трудовой договор рассчитан на сезон — до 31 мая 2019 года.
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