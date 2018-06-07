В «Спартаке» произошли большие изменения в тренерском штабе

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В тренерский штаб московского «Спартака» вошли испанские специалисты Рауль Руис Гонсалес Рианчо и Висенте Гомес Фернандес. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с тренерами подписан контракт сроком на один сезон.

Рианчо известен по своей работе в казанском «Рубине» и киевском «Динамо». Летом 2016 года он вошел в тренерский штаб сборной Украины.

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Гомес в прошлом сезоне являлся помощником тренера был помощником тренера «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, наставником которого был Сергей Ребров.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе своего помощника по тренерскому штабу Рианчо из национальной команды.