Чичерина не расстроена отменой концерта на ЧМ-2018 из-за полученных денег

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Российская певица Юлия Чичерина прокомментировала запрет Международной федерации футбола (ФИФА) выступать на фестивале болельщиков на чемпионате мира по футболу — 2018. Слова артистки приводит ФАН.

«В целом вообще без обид, мне заплатили, а работать не надо, так как мероприятие сорвалось по их вине. Во-вторых, поднята тема многострадального Донбасса, который многие стараются не замечать сейчас», — рассказала певица.

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Чичерина также отметила, что ФИФА не является виновником сложившейся ситуации.

«А так, и ФИФА вроде бы ни при чем — это след украинских националистов, которые «стучат» везде, и аккаунты в соцсетях блокируют из-за этого стукачества.

В 37-м так же стучали на «врагов народа», в 40-х — при фашистах — стучали на советских партизан, сейчас стучат на всех инакомыслящих в фейсбуке», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что страница рок-певицы в социальной сети Facebook была заблокирована.