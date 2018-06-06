Продажа алкоголя в поездах для болельщиков на ЧМ-2018‍ будет запрещена

Вице-премьер правительства России, куратор чемпионата мира — 2018 Ольга Голодец сообщила, что болельщики, которые отправятся на матчи мирового первенства посредством специальных выделенных поездов, не смогут приобрести алкогольную продукцию.

По информации «УралПолит», данный запрет распространяется исключительно на поезда.

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На стадионах, которые примут игры чемпионата мира — 2018, болельщики смогут приобрести легкие алкогольные напитки. Отмечается, что разрешение на употребление алкоголя на стадионах будет действительно только на время мундиаля, после чего продажа продукции будет запрещена.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.