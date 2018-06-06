Комитет Рады поддержал идею запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине
Депутат Верховной рады Украины, первый заместитель главы комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова поддержала идею запретить на Украине трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, сообщает «РИА Новости».
«Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу. Будет облом, если Россия проиграет, а мы этого не покажем», — написала Червакова в своем фейсбуке.
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Ранее глава МИД Украины Павел Климкин обратился к согражданам с призывом не посещать Россию во время предстоящего чемпионата мира — 2018.
Мировое первенство по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины на мундиале участия не примет.