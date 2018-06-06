В Барселоне ограбили дом Шакиры и Пике

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике и известная певица Шакира стали жертвами ограбления, сообщает испанское издание Marca.

В дом супругов в Эсплугес-де-Льобрегат проникли злоумышленники, которые вынесли из апартаментов драгоценности, часы и украшения. Отмечается, что в ходе инцидента воры не нанесли жилищу никакого ущерба. Пара отсутствовала дома, поскольку футболист находится в расположении сборной Испании, а Шакира — на гастролях в Германии.

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Пике по факту ограбления обратился в полицию, которая начала расследование.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы будет пресекать деятельность таксистов-мошенников во время чемпионата мира — 2018.