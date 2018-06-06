Ургант запустил флешмоб в поддержку тренера сборной России Черчесова

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Телеведущий Иван Ургант объявил о старте флешмоба в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает «Советский спорт».

«Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу «Усы надежды».

Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

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Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом «Усынадежды». К акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперед, Россия!» — говорится на странице программы «Вечерний Ургант» в инстаграме.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Черчесов рассказал, как он справляется с давлением перед стартом мирового первенства.