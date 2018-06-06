Собянин заявил о готовности Москвы к чемпионату мира
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».
Как отмечает официальный сайт мэрии города, вопрос готовности Москвы к мировому первенству обсуждался на заседании президиума правительства Москвы 5 июня 2018 года.
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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве состоятся 12 встреч турнира, в том числе матч открытия и финал.
Ранее сообщалось, что кубок чемпионата мира по футболу — 2018 возвратился в Москву после того, как побывал в 51 стране на шести континентах.